Marrakech: 15 MRE's aangehouden bij politie-inval shishabar

marokko 24 dec 19:54

Zo'n vijftien mensen, voornamelijk Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE's), zijn dinsdag door de politie gearresteerd in een waterpijpcafé in Marrakech.

De politie-inval volgde op klachten over geluidsoverlast van omwonenden. De horecagelegenheid hield zich niet aan de openingstijden, meldt nieuwsdienst Kech24. De shishabar zou de klanten toegang hebben verschaft via de achterdeur. Ook zou de eigenaar van het café illegale pokerspellen organiseren. De politie heeft de waterpijpen in beslag genomen. Zowel de gearresteerde caféklanten en de eigenaar zijn in bewaring gesteld. © MAROKKO.NL 2020