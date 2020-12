Bourita: Koning Mohammed VI al sinds 2018 bezig met normalisatie met Israël

Koning Mohammed VI gelooft in de betrekkingen met Israël en is sinds juni 2018 de belangrijkste speler in het nastreven van de normalisering met de Joodse staat.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita in een interview met i24News. Bourita benadrukte echter wel dat de voorgenomen betrekkingen geen kwaad bloed hebben gezet bij de Palestijnen.

Naar verluidt "prees" de Palestijnse Autoriteit de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara en de steun die deze vormt voor het Marokkaanse Koninkrijk.

Mohammed VI zou een goed gevoel hebben overgehouden aan de ontmoetingen met Israëliërs die in mei 2018 zouden hebben plaatsgevonden. De Marokkaanse diplomatie heeft sindsdien veel werk verzet om de visie van de monarch te verwezenlijken. Het "positieve resultaat" zou het gevolg zijn van gesprekken die twee jaar in beslag namen. De inspanningen werden verricht aan de hand van "koninklijke richtlijnen" en "voldeden aan de verwachtingen van de koning".



Op de vraag of Mohammed VI de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft ontmoet werd geen eenduidig antwoord gegeven. "Op instructies van zijne majesteit zijn er sinds 2018 veel contactmomenten geweest.", zei Bourita. "Zijne Majesteit sprak met de Amerikaanse president en stuurde delegaties naar de Verenigde Staten. Niet alleen voor een ontmoeting met de Amerikanen, maar ook met de Israëli's.", voegde hij toe.

Of het conflict met het Polisario Front enige invloed heeft gehad op het nastreven van een overeenkomst met de Amerikanen en Israëliërs antwoorde Bourita dat de Amerikaanse erkenning "een keerpunt" was omdat deze afkomstig was van een "centrale speler" in de Verenigde Naties.



"Dit is een diplomatieke doorbraak vanwege de gevolgen van de erkenning", zei Bourita. Door de Amerikaanse erkenning hoeft Marokko zich niet meer te concentreren op het "proces". "Het proces is geen doel op zich, we moeten ons focussen op het eindresultaat", daarmee verwijzend naar de erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de gehele Sahara.

"Het verdedigen van de Palestijnse zaak is niet in tegenspraak met de normalisatie met Israël", antwoordde Bourita op de vraag wat de verzoening met Israël betekent voor de Palestijnen. "Marokko heeft zichzelf en zijn rol in de kwestie door de geschiedenis heen bewezen".



De buitenlandminister herhaalde dat de betrekkingen met Israël niet nieuw zijn en dat Marokko de banden met Israël altijd heeft gebruikt voor "samenwerking aan vrede in de regio".

Betrekkingen

Koning Mohammed VI had dinsdag een Amerikaans-Israëlische delegatie ontvangen in het koninklijk paleis in Rabat. De afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering waren in Marokko om de recente overeenkomst met de Verenigde Staten en de staat Israël te markeren.

Aan het einde van de koninklijke audiëntie werd in het bijzijn van koning Mohammed VI de verklaring ondertekend tussen Marokko, de Verenigde Staten en de staat Israël.

