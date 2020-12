VS-Israël deal: Meer dan $ 5 miljard voor Marokkaanse Sahara en regio

Het Amerikaanse International Development Finance Corporation (DFC) heeft dinsdag initiatieven aangekondigd om $ 5 miljard aan investeringen in Marokko te mobiliseren.

De reeks initiatieven heeft tot doel de Amerikaanse investeringen in Marokko te vergroten en haar rol als het economische centrum van het continent te versterken, zei DFC CEO Adam Boehler in een verklaring.

Deze initiatieven omvatten de opening van een Prosper Africa-kantoor in Marokko. Via het Prosper Africa-initiatief wil de Amerikaanse regering handels- en investeringsprojecten ter waarde van $ 1 miljard ondersteunen.

Daarnaast gaat DFC zich inspannen om de komende vier jaar $ 3 miljard te investeren in projecten in Marokko en in co-investeringen met Marokkaanse partners voor projecten in regio's ten zuiden van de Sahara.



Bovendien is het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) van plan Marokko aan te wijzen als een regionaal knooppunt voor Noord-Afrika voor het nieuwe continentale handels- en investeringsprogramma Prosper Africa.

Bovendien moet het 2X MENA-initiatief zorgen voor investeringsprojecten ter waarde van $ 1 miljard om de economische empowerment van vrouwen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te versterken.



In januari zal het Prosper Africa-secretariaat een regionaal kantoor opzetten in Marokko. Het betreft het eerste filiaal van het initiatief in Noord-Afrika.

Het nieuwe kantoor in Marokko zal profiteren van de expertise van 17 Amerikaanse overheidsinstanties en nieuwe middelen, personeel en focus brengen om de bilaterale handel en en investeringen in Noord-Afrika te vergroten.

