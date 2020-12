Belgische koning Filip: einde van de crisis ligt binnen bereik

De Belgische koning Filip heeft in zijn kersttoespraak donderdag stilgestaan bij de coronacrisis die de Belgen het afgelopen jaar zo zwaar getroffen heeft.

Hij zei dat de uitdagingen enorm blijven, maar dat het einde van de crisis binnen handbereik ligt. De vorst las zijn traditionele kersttoespraak voor vanuit het paleis in Brussel.

Filip erkende dat dit jaar "alles anders" is en sprak onder meer van Kerstmis vieren "in onze bubbel of alleen, want we moeten het veilig houden". Gelukkig kunnen vriendschap en de familiebanden dat overbruggen, waardoor iedereen volgens de koning toch een beetje bij elkaar is.

Filip blikte niet alleen terug, maar keek ook vooruit op het jaar dat komen gaat. "De uitdagingen blijven enorm, maar het einde van de crisis ligt écht binnen ons bereik", aldus de koning. "We kunnen dit aan. De crisis maakt duidelijk hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. Maar als we elkaar respecteren is die afhankelijkheid een kracht waar we op kunnen steunen."



Inspiratie en kritiek

De kerstboodschap werd afgesloten met een direct bericht aan de Belgische jongeren. "We weten dat jullie het moeilijk hebben en we vragen veel van jullie. Het klopt dat jullie leven 'on hold' is gezet. Maar weldra is dit voorbij en kunnen jullie je vleugels uitslaan en je dromen waarmaken. Jullie geven ons de inspiratie om te werken aan een betere wereld."

In Belgische media werd na de uitzending van de kerstboodschap al kritiek geuit op de inhoud. Zo ging Filip bijvoorbeeld helemaal niet in op de uitbreiding van de koninklijke familie met de officiële erkenning van zijn halfzus Delphine door koning Albert. Ook repte hij met geen woord over de nieuwe Belgische regering.

