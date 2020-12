Israëlische gevechtsvliegtuigen bestoken Gazastrook

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag doelwitten aangevallen van Hamas op de Gazastrook.

Daarbij werden onder meer een productiesite voor raketten, ondergrondse constructies en een militaire basis geraakt, aldus het Israëlische leger op Twitter.

Eerder waren er raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook op het zuiden van Israël. "Hamas zal de gevolgen dragen van elke vorm van terreur vanuit de Gazastrook", aldus het Israëlische leger.

Eerder jankte het zionistische bezettingsleger ook al over de vermeende raketaanvallen. "Terwijl families wereldwijd rond hun kerstboom zitten, vluchten families in het zuiden van Israël naar hun schuilkelders." Twee raketten zouden zijn onderschept door het Israëlische afweergeschut.



Hamas had na vredesonderhandelingen geleid door Qatar in augustus een staakt-het-vuren met Israël aangekondigd. Intussen zitten Palestijnse families al decennialang in de grootste openluchtgevangenis ter wereld.

Israël veroverde de Gazastrook op Egypte in de zesdaagse oorlog van 1967.



© ANP/Marokko.nl 2020