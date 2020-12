Regerende partij Marokko keurt overeenkomst met Israël en VS goed

De regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) heeft donderdag haar steun uitgesproken aan premier Saad Eddine El Othmani voor de overeenkomst met Israël.

De PJD heeft donderdag voor het eerst een verklaring afgeven over de kwestie sinds de Amerikaanse president Donald Trump op 10 december aangekondigde dat Israël en Marokko "hebben ingestemd met volledige diplomatieke betrekkingen".

De verklaring benadrukte dat het belangrijk is om achter de Marokkaanse koning Mohammed VI te staan ​​met betrekking tot de stappen die Marokko heeft genomen om zijn soevereiniteit over de Sahara te versterken en de onveranderde benadering van het land ten aanzien van de Palestijnse kwestie.

In een interview met i24News zei de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita dat koning Mohammed VI al sinds 2018 bezig is de deal met de VS en de Israëliërs rond te krijgen.



De recente normaliseringsovereenkomst veroorzaakte verontwaardiging binnen de partij, die sinds haar oprichting elke normalisatie met Israël had afgewezen. Het Palestijnse Hamas liet eerder deze week al weten teleurgesteld te zijn in de partij en riepen op de foute beslissing ongedaan te maken.

Koning Mohammed VI ontving dinsdag een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden. Met de Verenigde Staten en de staat Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.



Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.

Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.



