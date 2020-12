Weer gratie voor Amerikaanse oorlogsmisdadigers (video)

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan vier paramilitairen in dienst van het beruchte huurlingenbedrijf Blackwater.

Het viertal werd tot lange gevangenisstraffen veroordeeld wegens de moord op 17 onschuldige burgers in de Irakese hoofdstad Bagdad in 2007. De vier maakten deel uit van een gewapend konvooi dat door de hoofdstad trok.

Ze openden zonder enige aanleiding het vuur op willekeurige burgers. Tientallen mensen raakten gewond. De oorlogsmisdaad staat bekend als de slachtpartij van het Nisour plein en wordt beschouwd als een dieptepunt in de oorlog.

Onder degenen die gratie krijgen is Nicholas Slatten, de tot levenslang veroordeelde scherpschutter die als eerste het vuur opende.



De huurlingen werden aanvankelijk niet vervolgd wegens de moord, een beslissing die een golf van verontwaardiging losmaakte in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

Toenmalig vicepresident Joe Biden zorgde ervoor dat de oorlogsmisdadigers alsnog voor de rechter werden gebracht. Dertig getuigen uit Irak, de grootste groep buitenlandse getuigen ooit die naar de VS reisden voor een strafproces, hadden in de rechtbank beschreven dat de vier Amerikaanse mannen niet-uitgelokte beschietingen begonnen met zwaar geweervuur en granaatwerpers op Iraakse burgers.



Trump heeft al eerder gratie verleend aan veroordeelde oorlogsmisdadigers die zich schuldig hadden gemaakt aan de moord van Afghaanse burgers.

Bij de nieuwe gratieronde scheldt de president van in totaal 15 veroordeelden de straf kwijt, waaronder die van de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan die veroordeeld is wegens meineed in het onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingsuitslag van 2016.

