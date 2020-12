Buitenlandminister VS kondigt opening consulaat in Dakhla aan, 'virtueel consulaat' per direct ingehuldigd

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de start aangekondigd van de werkzaamheden aan de opening van een Amerikaans consulaat in Dakhla

Ook heeft hij een virtueel aanwezigheidsstation ingehuldigd.

"In overeenstemming met de verklaring van president Trump over de erkenning van de soevereiniteit van het Koninkrijk Marokko over de Sahara, kondigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat het is begonnen met het opzetten van een Amerikaans consulaat in de regio", zei Pompeo op Twitter.

"Met onmiddellijke ingang openen we een post van virtuele aanwezigheid", zei het hoofd van de Amerikaanse diplomatie, erop wijzend dat deze post, die zich zal richten op het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling, binnenkort zal worden gevolgd door een volledig operationeel consulaat.

Deze virtuele aanwezigheidspositie zal worden beheerd door de Amerikaanse ambassade in Rabat, zei Pompeo.



Pompeo benadrukte dat de VS met belangstelling afwachten op de komst van de consulaire vertegenwoordigingen en in het kader van het Marokkaanse autonomieplan de politieke onderhandelingen zullen blijven steunen om het conflict tussen Marokko en de Polisario op te lossen.

Het besluit om een ​​Amerikaans consulaat te openen in Dakhla werd op 10 december bekend gemaakt na een telefonisch gesprek tussen koning Mohammed VI en president Trump. In ruil voor de Amerikaanse erkenning van het Marokkaanse karakter van de Sahara zal Marokko de betrekkingen met Israël herstellen.

