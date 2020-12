Palestina hekelt nieuw beleid VS over invoer vanuit illegale Israëlische nederzettingen

De VS bestempelt producten van Israëlische nederzettingen die op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn gebouwd als Israëlische goederen

Palestina heeft donderdag het nieuwe Amerikaans beleid veroordeeld. "Het besluit vertegenwoordigt een juridische en morele achteruitgang bij het witwassen van illegale goederen uit de nederzettingen", zei het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

Het ministerie beschreef de motie als "een poging om de diefstal van Palestijns land en producten te legitimeren en een aanmoediging voor Israël om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tegen het Palestijnse volk te plegen".

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde ook alle beslissingen ter ondersteuning van de Israëlische bezetting, genomen door de regering van de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump.



Het Israëlische dagblad Haaretz zei begin donderdag dat "goederen uit Israëlische nederzettingen die in de Verenigde Staten worden verkocht, vanaf woensdag moeten worden geëtiketteerd als 'product van Israël' of iets dergelijks, onder een nieuwe Federal Register Notice uitgegeven door US Customs and Border Protection."

De Israëlische mensenrechtenbeweging Peace Now zegt dat de Israëlische nederzetting in de bezette Palestijnse gebieden de afgelopen vier jaar is verdubbeld sinds de Amerikaanse president Donald Trump aantrad.

