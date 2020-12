Aanvaller El Ghazi scoort voor winnend tiental Aston Villa

Aston Villa heeft de goede serie resultaten in de Engelse voetbalcompetitie zaterdag verlengd.

De club uit Birmingham won met 3-0 van Crystal Palace. Aston Villa haalde uit de laatste vier duels 10 punten en steeg naar de zevende plaats. De ploeg uit Birmingham speelde een of twee wedstrijden minder dan de andere clubs en zou dus nog wat verder kunnen stijgen.

Anwar El Ghazi nam de derde treffer voor zijn rekening. De Marokkaans-Nederlandse aanvaller schoot de bal een kwartier voor tijd hard en hoog via de binnenkant van de paal in het doel. Het was voor El Ghazi zijn vierde treffer in de Premier League dit seizoen. Hij maakte ze allemaal deze maand. Tien minuten voor het doelpunt van El Ghazi had Kortney Hause voor de 2-0 gezorgd.

Crystal Palace wist zo niet te profiteren van een overtalsituatie. Het elftal van trainer Roy Hodgson speelde de tweede helft met een man meer. Verdediger Tyrone Mings van Aston Villa kreeg kort voor rust zijn tweede gele kaart. Oud-Ajacied Bertrand Traoré had Aston Villa in de 5e minuut op voorsprong gezet.



El Ghazi speelde tot de 86e minuut mee bij Aston Villa. Bij Crystal Palace maakte Oranje-international Patrick van Aanholt de hele wedstrijd vol. Jaïro Riedewald viel in de 69e minuut in.

Het laaggeklasseerde Fulham pakte in eigen stadion een punt tegen Southampton: 0-0.



