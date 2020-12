Ruim een ton opgehaald voor gezinshereniging vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Nederland heeft met een crowdfundingsactie tot nu toe meer dan 100.000 euro opgehaald om vluchtelingen te helpen met gezinshereniging.

Gezinsleden van vluchtelingen die naar Nederland mogen komen maar dat niet kunnen betalen, worden hiermee (deels) geholpen. Bijvoorbeeld met een bijdrage aan de vliegtickets.

Door de lange wachttijden voor de asielprocedure zal het aantal gezinsherenigingen in 2021 naar verwachting stijgen, denkt de stichting. "Met een crowdfundingsactie wil VluchtelingenWerk het laatste obstakel voor hen wegnemen om hen zo snel mogelijk weer bij elkaar te brengen."

Het geld dat wordt opgehaald, gaat naar een noodfonds waar vluchtelingen aanspraak op kunnen maken als zij de hereniging niet zelf kunnen betalen. De reiskosten van een gezin met drie kinderen bedragen gemiddeld 1200 euro.



De meeste gezinsleden van vluchtelingen komen uit Eritrea, Jemen en Syrië. VluchtelingenWerk begeleidt zo’n zesduizend aanvragen voor gezinshereniging per jaar. Om hoeveel aanvragen het volgend jaar zal gaan is nog niet bekend.

Omdat vluchten vaak levensgevaarlijk is, laten veel vluchtelingen noodgedwongen hun gezin achter. "Het gemis van hun gezin en de angst om hun veiligheid houdt vluchtelingen elk moment van de dag in de greep. Onze vrijwilligers doen er alles aan om hen bij te staan in de procedure voor gezinshereniging die door de achterstanden bij de IND nog langer dan normaal duurt.", zei Abdeluheb Choho, directeur VluchtelingenWerk Nederland.



Door middel van crowdfunding kunnen we die laatste blokkade voor hen wegnemen", aldus Choho.

De crowdfundingsactie loopt nog steeds via www.samenvoorgezinnen.nl.

© ANP 2020