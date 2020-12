CNN: ontploffing Nashville was zelfmoordaanslag

De zware ontploffing vrijdag in het centrum van Nashville is waarschijnlijk een zelfmoordactie geweest. Dat hebben onderzoekers van de explosie tegen nieuwszender CNN gezegd.

Eerder zaterdag hadden ze al gemeld dat er menselijke resten in de buurt van de ontploffing zijn gevonden. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend.

De politie onderzoekt nog honderden tips en aanwijzingen. Volgens zender CBS News geldt een 63-jarige inwoner van Nashville als 'person of interest', omdat hij mogelijk de eigenaar van de opgeblazen camper is, maar een FBI-agent heeft gezegd dat er waarschijnlijk geen andere verdachten zijn van betrokkenheid bij de ontploffing.

Wel deed de politie een huiszoeking in Antioch een plaats in de buurt van Nashville. Mogelijk heeft het adres te maken met de camper, het voertuig waarin de bom was geplaatst.



De explosie, die door de pleger van te voren werd aangekondigd, heeft grote schade veroorzaakt. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee hebben president Donald Trump om hulp gevraagd. "De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat", schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump.

