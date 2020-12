Vluchtelingenkamp in Libanon in brand gestoken en verwoest

Libanese jongeren hebben zaterdagavond een vluchtelingenkamp, waar honderden Syriërs verbleven, in brand gestoken en volledig verwoest.

De brandstichting volgde op een conflict tussen inwoners van de provincie Minja en arbeiders die in het kamp verbleven, meldde het staatspersbureau NNA zondag. Drie mensen zijn gewond geraakt.

De brandweer had ongeveer vier uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Een slachtoffer is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. In Libanese media zijn foto's te zien van de enorme verwoesting in het kamp dat vlakbij de Syrische grens ligt. Verschillende Libanezen en zes Syriërs zijn opgepakt.

Aan het incident zou een "persoonlijke ruzie" ten grondslag liggen tussen een groep jonge Libanese en Syrische arbeiders. De Libanezen schoten in de lucht en staken vervolgens het kamp in brand.



Sinds 2011 woedt er in Syrië een burgeroorlog. Honderdduizenden mensen zijn als gevolg van het geweld over de grens naar het naburige Libanon gevlucht.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft het kleine land wereldwijd de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgevangen, waaronder naar schatting 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. De meesten van hen leven in eenvoudige kampen.

