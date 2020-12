'Veel meer supermarkten zijn geopend op nieuwjaarsdag'

Meer dan 40 procent van de supermarkten is komende vrijdag, op nieuwjaarsdag, geopend om zo eventuele drukte te spreiden in de strijd tegen het coronavirus.

Dat komt neer op een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag vorig jaar, toen het ging om 19 procent. Dit meldt de website openingstijden. nl.

In 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten blijven de supermarkten gesloten, dit zijn de veelal kleinere gemeenten en gemeenten in de zogenoemde 'biblebelt'.

In vrijwel alle grote gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten geopend. In Amsterdam zijn met 144 geopende vestigen de meeste supermarkten open. In 83 gemeenten gaat een aantal supers al voor 10.00 uur open, eerder dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag.



Op oudejaarsavond is slechts 10 procent van de supermarkten nog open na 19.00 uur.

Tijdens de kerst waren er ook veel meer supermarkten geopend om zo drukte te spreiden vanwege corona. Ook waren veel winkels langer open dan normaal. Sommige supers waren zelfs 24 uur open.

