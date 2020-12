RIVM: Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland vastgesteld

De 'Britse coronavirusvariant' is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM.

Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

Een van de besmettingen die in Amsterdam is geconstateerd, is gevonden bij een persoon die in Flevoland woont. De GGD daar is met bron- en contactonderzoek begonnen.

Reguliere laboratoriumsteekproeven brachten de virusvariant, die niet gevaarlijker maar wel besmettelijker lijkt, vorige week al aan het licht bij drie personen in de regio Amsterdam. Zij zijn niet in Engeland geweest en hebben ook geen onderling contact gehad. Bij bron- en contactonderzoek is, in de omgeving van een van hen, nog iemand gevonden die niet in Engeland is geweest en al eerder met de nieuwe 'Britse virusvariant' besmet bleek te zijn geweest.



Uitbraak op basisschool

De variant werd eind vorige week ook bij twee personen in de regio Rotterdam-Rijnmond aangetroffen, die ook niet in Engeland zijn geweest. Uit verder onderzoek bleek dat deze personen gelinkt konden worden aan een uitbraak op een basisschool, die al vanaf eind november gaande is. Bij nadere analyse van coronatestmonsters van personen die bij deze schooluitbraak betrokken zijn, werd nog drie keer de 'Britse virusvariant' aangetoond.

De nieuwe 'Britse variant' die in de regio Nijmegen is geconstateerd is gevonden bij iemand die wel recent in Engeland was.



Nog veel onzeker

"Van de Britse variant van het coronavirus is nog veel onzeker, waaronder of het virustype meer besmettelijk is dan de andere varianten, en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt", zegt het RIVM. Het "cluster" op de school in de regio Rotterdam biedt de mogelijkheid hier beter zicht op te krijgen, aldus het instituut. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC breiden het reeds lopende onderzoek uit, ook onder leerkrachten, leerlingen en huisgenoten.

Bij de 'Britse' variant gelden dezelfde richtlijnen op het gebied van reinheid, afstand bewaren en testen.

