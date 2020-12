Belgische experts willen tweede inenting uitstellen

Belgische virologen gaan onderzoeken of de tweede inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan worden uitgesteld om zo sneller meer mensen een eerste dosis te geven.

Voor optimale werkzaamheid zijn twee spuitjes van het middel nodig, de tweede moet drie weken na de eerste worden toegediend.

Pierre Van Damme, vaccinexpert van het coronateam dat de Belgische regering adviseert, zei tegen de televisiezender Eén dat ze zo meer groepsimmuniteit willen opbouwen. "We gaan kijken of het mogelijk is om het tweede spuitje later te geven."

België wil met deze methode alle Belgen voor de zomer al een eerste inenting geven. Ook 65-plussers zijn dan eerder aan de beurt, die worden volgens de huidige planning pas in mei ingeënt. Als iedereen een eerste dosis heeft gehad, begint de tweede ronde.



Tweede dosis nodig

De makers van het vaccin hebben benadrukt dat de tweede dosis nodig is om een goede dekking te houden. Bij één prik ligt de beschermingsgraad rond de 40 procent. Als de tweede dosis na drie weken wordt gegeven, zijn mensen langdurig voor 95 procent beschermd tegen het coronavirus.

De Belgische regering heeft nog een kleine drie weken om hier een beslissing over te nemen, aangezien dan de eerste mensen een tweede inenting moeten krijgen.

