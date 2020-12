Minder dan 7500 coronameldingen in Nederland

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring en konden veel positieve tests niet worden geregistreerd. Daar is nu geen sprake van, zegt het RIVM.

Of de daling komt doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens de kerstdagen vrijdag en zaterdag, laat het instituut in het midden. Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900. In de dagen daarvoor kwam het cijfer boven de 10.000 uit.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werden 261 positieve tests geregistreerd. In Den Haag kwamen er 158 gevallen bij en in Rotterdam 152. Verder kwamen in Almere 145 besmettingen aan het licht en in Arnhem 105.



Ook Ede, Katwijk en Barneveld noteerden relatief veel nieuwe gevallen. Het RIVM constateerde eerder al dat er naar verhouding vrij veel besmettingen zijn in overwegend reformatorische gemeenschappen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 44. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms pas een tijd later doorgegeven. Op zondag waren 29 sterfgevallen gemeld.



In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 70.000 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 79.000 meldingen kreeg.

Lagere cijfers Het is de derde dag op rij dat het dagcijfer lager ligt dan het gemiddelde van de afgelopen week.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn iets meer dan 770.000 mensen positief getest. In werkelijkheid zijn waarschijnlijk meer Nederlanders besmet geraakt. Het totale dodental steeg maandag tot boven de 11.000. Van 11.042 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden.

© ANP 2020