Marokko: 33% meer criminaliteit in 2020

De criminaliteitscijfers van dit jaar tonen een toename van 33% in tegenstelling tot het jaar 2019.

Veiligheidsdiensten in Marokko hebben in 2020 in totaal 851.343 strafzaken afgehandeld, waaronder 817.259 die de politie heeft kunnen oplossen. Dat maakt de nationale veiligheidsdienst DGSN bekend in het jaarverslag 2020 over criminaliteit in Marokko.

Volgens DGSN is de toename voornamelijk te wijten aan de veiligheidsoperaties die zijn uitgevoerd tijdens de corona-noodtoestand. De geïntensiveerde inzet van veiligheidsdiensten was bedoeld om lockdown-overtredingen, nepnieuws en de handel in onveilige mondkapjes en ontsmettingsmiddelen te bestrijden.

Ondanks de algehele stijging van het aantal delicten was in 2020 een afname zichtbaar in bepaalde types overtredingen. Vermogensdelicten, waaronder inbraak, diefstal en vandalisme zijn in 2020 met 30% afgenomen.



Misdrijven tegen personen lieten een daling zien van 4,72%. Ook het aantal slachtoffers van misdrijven is tussen 2019 en 2020 met ongeveer 14% afgenomen.

De Marokkaanse politie heeft 96% van de geregistreerde strafzaken in 2020 kunnen oplossen. Volgens DGSN is het cijfer ongekend hoog dankzij de ontwikkeling van wetenschappelijke en technische instrumenten die worden gebruikt op de plaatsen delict.



Voor de georganiseerde misdaad konden Marokkaanse veiligheidsdiensten 779 verdachten arresteren die naar verluidt betrokken waren bij 469 criminele netwerken. De bendes pleegden voornamelijk diefstal met geweld.

Wat betreft illegale migratie heeft de Marokkaanse politie 466 verdachten gearresteerd die naar verluidt verband hielden met 123 mensenhandel-netwerken. De autoriteiten hebben kunnen verhinderen dat 9.179 migranten, waaronder 6.162 buitenlander, Marokko verlieten.



De strijd tegen drugs was dit haar getuige van een daling van 23% in het aantal druggerelateerde arrestaties. De politie in Marokko heeft in 2020 zo'n 97.500 verdachten gearresteerd voor druggerelateerde misdrijven.

Volgens DGSN is het lage aantal drugsvangsten in vergelijking met 2019 voornamelijk te wijten aan de afname van de internationale drugssmokkelactiviteit door de verscherpte grenscontroles als gevolg van de coronamaatregelen.



Ten slotte zijn de verkeersveiligheidsindicatoren in 2020 licht verbeterd ten opzichte van 2019. De verbetering is waarschijnlijk te wijten aan de afname van het wegverkeer tijdens de strikte lockdown die tussen maart en juni plaatsvond.

De autoriteiten registreerden dit jaar 58.785 verkeersongevallen. Het aantal ligt 18% lager dan in 2019. Ook het aantal gewonden door verkeersongevallen daalde op jaarbasis met 23%.

© MAROKKO.NL 2020