Marokko: Meerderheid jongeren houdt zich aan coronamaatregelen

De overgrote meerderheid van de Marokkaanse kinderen respecteerde de coronamaatregelen en bleef tussen maart en juni thuis.

Dat blijkt uit een recente studie van UNICEF en het nationale bureau voor planning en statistiek (HCP). Volgens de cijfers verliet slechts 2,5% van de Marokkaanse kinderen het huis gedurende de lockdown.

Ongeveer de helft van de kinderen die de deur uit gingen deed dat om te spelen, een kwart deed dat om boodschappen te doen in de buurt.

Volgens het rapport heeft de landelijke lockdown verschillende psychologische gevolgen gehad voor de kinderen. Ongerustheid was de meest voorkomende impact, meldden meer dan 50% van de huishoudens die aan het onderzoek deelnamen.



Andere psychologische gevolgen van de draconische coronamaatregelen waren angst (42,6%), zich opgesloten voelen (30,3%), obsessief gedrag (24,3%) en slaap- en eetstoornissen (24,1%), gebrek aan interesse in het beoefenen van hobby's (8,1%), overgevoeligheid (7,1%), vermoeidheid (5,3%) en depressie (5,0%).

Onderwijs

Het rapport bestudeerde ook de impact van de coronapandemie op het onderwijs. Gebleken is dat slechts 9,3% van de kinderen boven de 15 jaar een deel van hun dagelijkse tijd besteedde aan het onderwijs. De gemiddelde studietijd bedroeg slechts 20 minuten per dag.



Voor jongere kinderen was de situatie relatief vergelijkbaar. Tijdens de lockdown volgde bijna 84% van de kleuters in Marokko afstandsonderwijs. Het gebrek aan beschikbare hulpmiddelen was volgens ouders de belangrijkste oorzaak.

Op basisscholen volgde bijna driekwart van de leerlingen (73,2%) online lessen gedurende de eerste maanden van de lockdown. Nadat het Marokkaanse onderwijsministerie aankondigde de eindejaarexamens te zullen annuleren, daalde het aanwezigheidspercentage naar 53,5%. Hetzelfde deed zich voor bij middelbare scholieren, waar deelname daalde van 81,2% naar 57,3%.

© MAROKKO.NL 2020