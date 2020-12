Alsnog goedkeuring voor Air Arabia-vluchten tussen Marokko en België

De Belgische burgerluchtvaartautoriteit heeft uiteindelijk vergunningen verleend aan Air Arabia voor vluchten die worden uitgevoerd tussen 28 december 2020 en 10 januari 2021.

Dat meldt Air Arabia op haar Twitter account. "In navolging van de autorisaties verleend door de burgerluchtvaart in België, informeren we onze passagiers dat vluchten tussen Marokko en België, van 28 december 2020 tot 10 januari 2021, nog steeds worden gehandhaafd op de luchthaven van Brussel"

De luchtvaartmaatschappij heeft echter nog niks laten weten over de vluchten van en naar Nederland.

Donderdagavond kondigde Air Arabia de opschorting aan van al haar vliegverkeer met België voor vluchten die plaats zouden vinden tussen 28 december 2020 en 10 januari 2021.

Voor het vliegverkeer met Nederland gaat het om vluchten tussen 26 december tot 10 januari.

