Israël wil nederzettingseenheden goedkeuren voordat president Trump aftreedt

Israël van plan duizenden nederzettingseenheden goed te keuren vóórdat de inhuldiging van de Amerikaanse president-elect Joe Biden in januari plaatsvindt

Dat melden lokale media in Israël. Het gaat om illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

De Israëlische nieuwdienst KAN meldt dat de Israëlische Hoge Raad voor Planning en Bouw in de komende twee weken zal bijeenkomen om de bouw van duizenden nederzettingeneenheden in het bezette gebied goed te keuren.

Volgens KAN zijn de bouwplannen al klaar en wordt enkel nog gewacht op goedkeuring van de raad. De autoriteiten pogen de goedkeuring versneld door te drukken voordat Biden eind januari het Witte Huis betreedt.



De Israëlische mensenrechtenorganisatie Peace Now meldde dat de nederzettingenactiviteit in de bezette Palestijnse gebieden is verdubbeld gedurende de ambtsperiode van de vertrekkende president Donald Trump.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle activiteiten voor het bouwen van nederzettingen als illegaal.

