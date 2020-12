Saoedische activiste Loujain al-Hathloul veroordeeld tot zes jaar cel

Een Saoedische rechtbank heeft maandag de vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en acht maanden.

Al-Hathloul werd schuldig bevonden aan spionage en samenzweringen tegen het Saoedische koninkrijk in samenwerking met buitenlandse partijen. De ongeveer drie jaar die ze daarvoor al vastzit, worden van haar celstraf afgetrokken.

Al-Hathloul werd, samen met een aantal vrouwelijke rechtenactivisten, in mei 2018 gearresteerd wegens "het schaden van de belangen van het koninkrijk". De rechtbank trok de jaren die ze al in hechtenis zit, af van de straf.

Al-Hathloul werd bekend als activiste toen ze een auto bestuurde - dat was tot 2018 bij wet verboden voor vrouwen in het fundamentalistische koninkrijk. De wet die dat mogelijk maakte werd in 2018 doorgevoerd in het land, en vormt onderdeel van stapsgewijze versoepelingen van burgerrechten.



Ook daarna bleef ze zich inzetten voor vrouwenrechten, waarop ze met andere mensenrechtenactivisten in mei 2018 werd opgepakt. Het koninkrijk heeft herhaaldelijk ontkend dat zij is gearresteerd vanwege haar campagne voor emancipatie.

Vorige week meldde de Saudische krant Sabq dat de rechtbank een klacht van de activiste had afgewezen. Al-Hathloul zei in in de gevangenis slachtoffer te zijn geweest van marteling en seksuele intimidatie.



Verschillende internationale rechtenwaakhonden beschuldigden de Saoedische autoriteiten ervan de vrouwelijke activisten gevangen te zetten omdat ze campagne voerden om de rechten van de vrouw in het koninkrijk te verdedigen.

Human Rights Watch dringt er bij de internationale gemeenschap op aan dat landen Saoedi-Arabië verder onder druk zetten om de straf geheel op te heffen: „Je hard maken voor mensenrechten is geen misdaad”, reageert HRW-regiodirecteur Lotte Leicht. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties noemt de veroordeling „zorgwekkend”, en dringt aan op een vervroegde vrijlating. De activiste nog in hoger beroep, laat haar zus Lina maandagmiddag weten.

© Anadolu 2020