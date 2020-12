Ouazzane: Imam gearresteerd na vermeende verkrachting minderjarige

De politie in de provincie Ouazzane heeft zondag een imam gearresteerd na beschuldigingen van verkrachting van een minderjarige.

De man was werkzaam in meerder moskeeën in de provincie. De arrestatie volgde nadat de moeder van het minderjarige kind aangifte deed van de vermeende verkrachting. Dat meldt Noureddine Othman, de woordvoerder van een lokale mensenrechtenorganisatie aan nieuwsdienst Alyaoum24.

Volgens Othman heeft zijn NGO eerder al een klacht ontvangen van een familielid van het vermeende slachtoffer en zijn de autoriteiten in een eerder stadium al ingelicht over het vermeende misbruik. De moeder beweert dat de verdachte haar kind "langer dan drie jaar" misbruikte.

De NGO zegt over bewijzen te beschikken waaruit zou blijken dat de verdachte betrokken is geweest bij andere verkrachtingszaken. Naar verluidt misbruikte de man zijn positie als imam om met zijn slachtoffers in contact te komen.

