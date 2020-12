Oud-minister El Ouafa overleden aan coronavirus

Voormalig minister Mohamed El Ouafa is zondag op 72 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

El Ouafa werd opgenomen in het Cheikh Zayed-ziekenhuis in Rabat nadat hij kampte met ademhalingsproblemen als gevolg van het longvirus COVID-19.

El Ouafa werd in 1948 geboren in Ouazguita in de provincie Al Haouz. De econoom heeft gestudeerd aan de Mohammed V Universiteit van Rabat en aan de Universiteit Parijs 1 Panthéon-Sorbonne.

De politicus was voormalig lid van het uitvoerend comité van de Istiqlal-partij en heeft Marokko gediend als minister en als ambassadeur in verschillende landen.



El Ouafa was tussen 1983 en 1992 verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad van Marrakech. Hij werd benoemd tot Minister van Onderwijs en afgevaardigde van premier Abdelilah Benkirane.

Hij was de ambassadeur voor Marokko in India en Nepal (2000-2004), Iran en Tadzjikistan (2006-2009) en vervolgens in Brazilië, Paraguay en Suriname (2009-2011).

Inna lillahi wa inna ilayhi raji3oen.

© MAROKKO.NL 2020