Indonesië en Saoedi-Arabië sluiten grenzen wegens Britse coronamutatie

Indonesië sluit per 1 januari twee weken lang de grenzen voor buitenlandse reizigers

Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, maandag gezegd, meldt persbureau Reuters. De maatregel moet de recente snelle verspreiding van het coronavirus in Indonesië tegengaan.

Enkele dagen geleden stelde de regering van het land al beperkingen op voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en landen uit de Europese Unie.

Aanleiding was de ontdekking van de variant van Covid-19 in het VK, die mogelijk een stuk besmettelijker is.



Ook in Saoedi-Arabië blijven de grenzen langer dicht vanwege de 'Britse' coronamutatie. Het staatspersbureau SPA meldt maandag dat het inreisverbod met een week wordt verlengd, schrijft Reuters.

Sinds maandag 21 december mogen buitenlandse reizigers het land niet meer in. De maatregel heeft overigens geen invloed op het goederenverkeer.



Vorige week meldden Saoedi-Arabië, Koeweit en het Sultanaat van Oman de opschorting van alle vluchten en de sluiting van hun land- en zeegrenzen als gevolg van de opkomst van het gemuteerde coronavirus.

Koeweit en het Sultanaat van Oman hebben aangegeven op respectievelijk 1 januari en 29 december het luchtverkeer te zullen hervatten.

© MAROKKO.NL 2020