Netanyahu: Marokkaanse delegatie volgende week in Israël verwacht

De Marokkaanse delegatie zal Israël bezoeken om de samenwerking tussen Marokko en de staat Israël te bevorderen.

Netanyahu sprak vrijdag in een video op Twitter over zijn telefoongesprek met koning Mohammed VI en zei dat hij en de koning het erover eens waren dat een Marokkaanse delegatie een bezoek zal brengen aan Israël.

[tweet]https://twitter.com/netanyahu/status/1342904087264845825[/tweet



Het telefoongesprek tussen de twee staatshoofden kwam enkele dagen na de voltrekking van de overeenkomst tussen de VS, Israël en Marokko waarin is afgesproken om de onderlinge betrekkingen te herstellen en te intensiveren.

Tijdens het telefoongesprek herinnerde koning Mohammed VI aan de "sterke en speciale banden" tussen Marokko en de Joodse gemeenschap. Het telefonisch onderhoud bood Mohammed VI nogmaals de kans het standpunt van Marokko te benadrukken over het recht van de Palestijnen om een onafhankelijke staat te vestigen.



Netanyahu heeft koning Mohammed VI formeel uitgenodigd Israël te bezoeken. Het is niet duidelijk of de Marokkaanse koning op de uitnodiging in zal gaan.

In de video gebruikte Netanyahu een verdeelde landkaart waarin Marokko en de Sahara werden gescheiden. De foutieve weergave van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara leidde tot ophef onder Marokkanen op sociale netwerken.



Normalisering

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

In de aankondiging zei koning Mohammed VI dat Marokko en Israël zullen werken aan het heropenen van verbindingskantoren. Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

