Spaanse krant: 'Mohammed VI binnenkort met pensioen in droompaleis Nador'

De Marokkaanse koning zal op korte termijn met pensioen gaan en de stok overdragen aan zijn zoon, de toekomstige Hassan III.

Dat schrijft de Spaanse krant El Espanol zondag. Kroonprins Moulay Hassan wordt in 2021 18 jaar en de Marokkaanse monarch zou zich voorbereiden op zijn abdicatie.

Na twee decennia op de troon te hebben gezeten en met een chronische ademhalingsziekte die de vorst heeft geërfd van zijn grootvader Mohamed V heeft koning Mohamed VI besloten de komende jaren de laatste hand te leggen aan zijn regering alvorens hij zich terugtrekt in zijn paleis in Nador.

De recente Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara is volgens de krant één van de laatste "diplomatieke strijden" die de Marokkaanse koning op zijn conto wilde schrijven alvorens hij het stokje overdraagt aan zijn erfgenaam Moulay Hassan.



Een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk zou het eerstvolgende agendapunt zijn van Mohammed VI. Beide landen hebben veel economische en commerciële belangen bij een overeenkomt wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Vooral op het gebied van landbouw-, visserij- en fosfaatproducten, alsook het aanbod van gecontracteerde arbeiders uit Marokko.

Daarna zal de koning zijn pijlers richten op het verbinden van de zuidelijke provincies met het noorden van Marokko. Het weggennet wordt de komende jaren flink uitgebreid en ook het doortrekken van de hogesnelheidslijn (HSL) staat op de agenda.



Internationaal gezien ziet Mohammed VI graag dat de betrekkingen met Rusland, Japan en Polen worden geïntensiveerd.

De roadmap voor het Noord-Afrikaanse land is terug te vinden in de troonrede die de koning in 2019 gaf ter gelegenheid van de jaarlijkse Groene Mars.



De troonrede van dit jaar stond door het coronavirus vrijwel volledig in het teken van het economisch herstelplan en Mohammed VI-investeringsfonds.

Nador

De keuze voor Nador is volgens de Spaanse krant te zoeken in het klimaat dat gunstig zou zijn voor de ademhalingsproblemen van de koning. Het paleis is gebouwd op een bijzondere locatie midden in de natuur op enkele kilometers van het bezette Melilla.



Het paleis werd gebouwd door wijlen koning Hassan II die daar zelf nooit verbleef. De nabijheid van de Spaanse enclave is volgens geruchten de voornaamste reden waarom Hassan II nooit warm liep voor het paleis.

Koning Mohammed VI is echter wel gecharmeerd van het koninklijk onderkomen in het noorden en heeft altijd geweigerd er afstand van te doen.

Ook toen een emir uit de Verenigde Arabische Emiraten het paleis van Mohammed VI wilde overnemen weigerde de monarch deze van de hand te doen.

© MAROKKO.NL 2020