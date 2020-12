Fqih Bensalah: Bejaarde vrouw (106) herstelt van coronavirus

Een 106-jarige vrouw heeft zondag het regionale ziekenhuis van Fqih Bensalah verlaten nadat ze herstelde van besmetting met het longvirus COVID-19

De bejaarde vrouw werd twee weken daarvoor in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, meldt dokter Mehdi Bouhdadi aan nieuwsdienst Hespress.

De vrouw bracht acht dagen door op de intensive nadat haar zuurstofgehalte schommelde tussen de 45% en 65%. Daarna verbleef ze nog eens vijf dagen in het ziekenhuis om te herstellen alvorens ze werd ontslagen om de resterende quarantaine thuis uit te zitten.

Het is één van de oudste coronapatiënten die een infectie met het coronavirus wisten te overleven. In Duitsland herstelde begin decemeber een eveneens 106-jarige man het dodelijke longvirus.



De vrouw is voor zover bekend niet de oudste Marokkaanse patiënt die het virus overleeft. Eind mei mocht een 110-jarige vrouw in Fez naar huis nadat ze virus overleefde.

De bejaarde vrouw had meer dan 28 dagen doorgebracht in het Hassan II Universitair Ziekenhuis Centrum (CHU) in Fez nadat ze het virus had opgelopen door contact met haar zoon.

