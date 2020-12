El Ghazi bezorgt Aston Villa punt in uitwedstrijd tegen Chelsea

Anwar El Ghazi heeft zijn club Aston Villa een punt bezorgd in de uitwedstrijd tegen Chelsea. El Ghazi bepaalde op het lege Stamford Bridge kort na rust de eindstand: 1-1.

Na een goede voorzet van verdediger Matthew Cash schoot El Ghazi bij de tweede paal raak met een volley. De oud-Ajacied volleerde de bal door de benen van Chelsea-keeper Edouard Mendy. Na ruim een half uur had Olivier Giroud Chelsea met een kopbal aan de leiding gebracht.

Voor El Ghazi (25), die tien minuten voor tijd werd gewisseld, was het al zijn vijfde doelpunt van de maand. Alleen Mo Salah van Liverpool was in december ook al vijf keer trefzeker. El Ghazi scoorde ook al in de laatste twee competitiewedstrijden en daardoor is hij de eerste Aston Villa-speler sinds mei 2015 (Tom Cleverley) die in drie opeenvolgende Premier League-duels weet te scoren.

Gelijkspel

De thuisploeg bracht in de 72e minuut de Duitsers Kai Havertz en Timo Werner in, maar ook zij wisten het verschil niet te maken. Werner heeft al tien duels op een rij niet gescoord voor Chelsea. In zijn eerste twaalf wedstrijden was hij nog goed voor acht doelpunten.



Door het gelijkspel voorkwam Aston Villa dat het door Chelsea gepasseerd werd. Beide clubs hebben nu 26 punten, maar Aston Villa heeft wel twee duels minder gespeeld. Aston Villa staat voorlopig vijfde, Chelsea zesde.

Eerder op de avond werd het duel tussen Everton en Manchester City uitgesteld wegens een hoog aantal coronabesmettingen bij City.

© ANP 2020