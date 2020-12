Marokkaanse delegatie gearriveerd in Israël (video)

Zondagavond kwam een Marokkaanse delegatie aan in Israël om voorbereidingen te treffen voor de heropening van het Marokkaanse verbindingskantoor in Tel Aviv.

Dat meldt de Israëlische krant The Jerusalem Post maandagavond. Het is het eerste formele bezoek sinds de voltrekking van de overeenkomst tussen de VS, Israël en Marokko waarin is afgesproken om de onderlinge betrekkingen te herstellen en te intensiveren.

Het bezoek van de Marokkaanse delegatie werd zaterdag door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aangekondigd na een telefonisch onderhoud met de Marokkaanse koning Mohammed VI.

De drie koppen tellende delegatie is zondagavond aangekomen in Tel Aviv om de logistiek af te handelen in afwachting van de heropening van het Marokkaanse verbindingskantoor. Marokko exploiteerde het diplomatieke verbindingskantoor in Tel Aviv van 1994 tot het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000.



De Marokkaanse delegatie heeft meerdere bijeenkomsten gepland op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ingetogen bezoek omvat echter geen openbare evenementen of verklaringen.

Marokkaans-Israëlische verzoening

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



Koning Mohammed VI ontving dinsdag een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden. Met de Verenigde Staten en de staat Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.

Israël en Marokko onderhouden echter al decennia 'geheime relaties' en na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Marokko met Israël in de openbaarheid gebracht.



De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van het Israëlisch verbindingskantoor in Rabat. Ook Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000.

Gesprekken

"Dit is het begin van een mooie vriendschap", zei Netanyahu vrijdag tegen de Marokkaanse koning Mohammed VI tijdens het recente telefoongesprek. Netanyahu nodigde de monarch uit een bezoek te brengen aan Israël. Het is niet duidelijk of de koning in gaat op de formele uitnodiging.



Maandag sprak de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy met zijn Israëlische tegenhanger Amir Peretz over de toekomst van de economische samenwerking tussen Marokko en Israël.

Peretz vertelde "trots" te zijn te spreken met de Marokkaanse handelsminister en herinnerde eraan zelf ook geboren te zijn in Marokko alvorens hij op vierjarige leeftijd emigreerde naar Israël.

De twee ministers kwamen overeen om een ​​team samen te stellen voor het opstellen van een ​​samenwerkingsplan en over twee weken de besprekingen te hervatten.

© MAROKKO.NL 2020