Royal Air Maroc begint in januari met rechtstreekse vluchten Israël

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zal naar verwachting in januari al beginnen met het aanbieden van rechtstreekse vluchten tussen Casablanca en Tel Aviv.

De exacte datum van de eerste vlucht moet nog worden bepaald maar sommige bronnen suggereren dat de eerste vlucht al op 16 januari zou kunnen plaatsvinden.

Het aanbod van directe vluchten is een direct gevolg van de voorgenomen betrekkingen tussen Rabat en Tel Aviv. De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen.

Boekingsbedrijf Kiwi.com biedt momenteel al vliegtickets aan voor directe vluchten van Tel Aviv naar Casablanca die plaats moeten vinden vanaf 21 januari met terugvluchten vanaf 24 januari.



Ook op de RAM-website staat heeft Tel Aviv als een van de beschikbare bestemmingen. Het exacte vluchtschema is echter nog onduidelijk.

Volgens Kiwi.com kosten de tickets gemiddeld tussen de $400 en $ 590 (€ 320 en € 480) en duren de rechtstreekse vluchten van Israël naar Marokko gemiddeld vijf uren en 40 minuten. Terugvluchten nemen minder tijd in beslag en duren vijf uren en vijf minuten.



Toerisme

De Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir hebben eerder al aangekondigd directe vluchten uit te zullen voeren. Beide luchtvaartdiensten hebben echter nog geen details vrijgegeven.

Vorige week meldde de Marokkaanse Minister van Toerisme Nadia Fettah Alaoui al dat Marokko en Israël binnen twee tot drie maanden regelmatige rechtstreekse vluchten zullen opzetten. het is echter zeer waarschijnlijk dat de eerste commerciële vluchten eerder zullen plaatsvinden.



Marokko en Israël hebben beiden "enthousiasme" getoond om de luchtverbindingen tot stand te brengen, zei Fettah Alaoui. De toerismeminister verwacht jaarlijks 200.000 Israëlische toeristen te verwelkomen.

In een interview met de Israëlische televisiezender KAN 11 merkte ze op dat Israëliërs die naar Marokko wensen te komen bij aankomst een visum kunnen krijgen. Fettah Alaoui wil groot inzetten op het toerisme in de Marokkaanse Sahara en benadrukte dat toeristen terecht kunnen in de kustplaats Dakhla om te genieten van watersporten zoals (kite)surfen. "We hebben veel projecten in de pijpleiding en zullen deze in de komende weken of maanden lanceren".

