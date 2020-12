Israël biedt excuses aan na gebruik verkeerde landkaart Marokkaanse sahara

Israël heeft excuses aangeboden nadat in een video van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een verdeelde landkaart werd gebruik waarin Marokko en de Sahara werden gescheiden.

Naar verluidt hebben Israëlische functionarissen maandag contact opgenomen met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om zich te verontschuldigen.

De video werd zaterdag door Netanyahu op Twitter geplaatst nadat hij de dag daarvoor een telefoongesprek had gevoerd met de Marokkaanse koning Mohammed VI.

Netanyahu deed in de Twitter-video kort verslag van zijn gesprek met de monarch en kondigde aan dat maandag een Marokkaanse delegatie aan zou komen in Tel Aviv om voorbereidingen te treffen voor de heropening van het Marokkaanse verbindingskantoor.



Zowel in Marokko als in Israël werd met ophef gereageerd op de foute kaart. Ook veel Marokkaanse joden in Israël eisten verontschuldigingen.

Op Twitter verklaarde Edy Cohen, journalist en tevens adviseur van Netanyahu dat de erkenning van de soevereiniteit van Marokko over de Sahara "geen gunst, maar een recht" is.



Ook Hassan Kaiba, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken poogde opheldering te verschaffen en legde uit dat de controversiële kaart "erg oud" is en dat er geen nieuwe kaart voorhanden was waarop de scheidingslijn tussen Marokko en de Sahara ontbrak.

De blunder ligt gevoelig omdat juist die erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara de hoeksteen vormt voor het normalisatiebesluit van Marokko. De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen in ruil voor de komst van een Amerikaans consulaat in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

De Amerikanen deden het beter en hebben vrijwel direct na de aankondiging de nieuwe kaart gepresenteerd en goedgekeurd. Ook werd ruim een week later het Amerikaanse standpunt geformaliseerd bij de VN en is inmiddels een virtueel consulaat geopend.

