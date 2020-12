Politie wil met FIFA-toernooi jongeren motiveren zich te gedragen

De politie heeft in samenwerking met veel Nederlandse gemeenten en esportsorganisator ESL Benelux een groot FIFA-toernooi opgezet in de laatste dagen van het jaar.

Jongeren kunnen zich via hun gemeente aanmelden. De politie hoopt de jongeren zo iets te doen te geven, waardoor ze buiten geen onrust gaan stoken.

Deelnemers kunnen volgens de politie en ESL Benelux mooie prijzen winnen. Zo ligt er voor de winnaars een PlayStation 5 klaar. De jongeren moeten zich dan echter wel goed gedragen tot na de jaarwisseling. Jongeren die met de politie in aanraking komen, krijgen geen prijs als ze winnen.

"De afgelopen negen maanden hebben jongeren de overheid en de politie vooral leren kennen vanwege alle beperkende maatregelen rond corona", aldus Roel van der Groes van de politie. "Met ons gameproject willen we laten zien dat we niet alleen van handhaving zijn. Dat we meedenken wat er nog wel kan, een alternatief bieden. En aan de andere kant hopen we ook te voorkomen dat jongeren uit verveling op straat gaan hangen in die laatste decemberdagen."



Eliminatierondes

Het toernooi van het populaire voetbalspel FIFA 21 is opgebouwd uit een aantal eliminatierondes. Jongeren spelen eerst tegen andere spelers uit hun gemeente, de winnaar gaat door, de verliezer haakt af. Uiteindelijk komen een aantal spelers in de finaleronde terecht waar ze strijden om de PlayStation 5.

ESL Benelux heeft via de app discord een chat aangemaakt, waardoor de gamers tijdens het spelen vragen kunnen stellen aan de politie.

