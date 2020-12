Hezbollah bemoeit zich weer met binnenlandse zaken Marokko

De in Libanon gevestigde sjiitische beweging Hezbollah heeft zich opnieuw bemoeid met binnenlandse aangelegenheden van Marokko na het besluit van Rabat om de diplomatieke betrekkingen met Israël te hervatten.

In een recent interview liet Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zich kritisch uit over de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) wegens ondertekenen van de overeenkomst met de VS en Israël.

Ook de aanwezigheid van premier Saad Eddine El Othmani bij de ondertekeningsceremonie viel niet in goede aarde bij Hezbollah. De PJD-partij van de premier was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met de Joodse staat.

In een recente interview met het pro-Iraanse Al Mayadeen viel Nasrallah de PJD aan en bekritiseerde het nieuwe standpunt van de regerende Marokkaanse partij over de banden met Israël en de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. Nasrallah zei dat hij de positie van de PJD "pijnlijker en gevaarlijker" vindt dan de daadwerkelijke normalisatie met Israël.



Regeringsleider El Othmani ondertekende op 22 december de verklaring samen met de Amerikaanse senior adviseur Jared Kushner en de Israëlische veiligheidsadviseur Meir Ben Shabbat. De proclamatie maakte het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Tel Aviv officieel.

Na de ondertekening kreeg El Othmani het al zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. Ook Hamas-woordvoerder liet weten teleurgesteld te zijn in El Othmani.



Hezbollah onderhoudt een heimelijke verstandhouding met de onafhankelijkheidsbeweging Polisario-Front en dat was in 2018 reden voor de Marokkaanse regering om de diplomatieke betrekkingen met Iran te verbreken

Rabat beschuldigde de Iraniërs ervan Polisario-milities in de Algerijnse Tindouf-kampen op te leiden en te voorzien van militair materieel. De regering beweert voldoende bewijs in handen te hebben om de aantijgingen te staven.



Naast Hezbollah was Iran één van de landen die zich verzette tegen het besluit van Marokko om betrekkingen aan te knopen met Israël. Iran noemde het besluit een "verraad" van de islam en de Palestijnse zaak.

De regering van Marokko heeft herhaaldelijk haar steun uitgesproken voor de Palestijnse zaak. De laatste ondersteunende verklaring was van koning Mohammed VI in een telefoongesprek met de Israëlisch premier Benjamin Netanyahu. Tijdens het telefoongesprek herhaalde koning Mohammed VI de "consistente en ongewijzigde positie" van Marokko met betrekking tot de Palestijnse zaak.

