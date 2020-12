Marokko: Juristen slepen staat voor de rechter na normalisatiedeal met Israël (video)

Tegenstanders van de hervatting van de betrekkingen tussen Marokko en Israël ondernemen juridische stappen.

De juristen hebben maandag het Hof van Cassatie in Rabat verzocht om de op 22 december ondertekende overeenkomsten tussen Rabat en Tel Aviv te annuleren.

"Deze overeenkomsten zijn onwettig omdat ze in strijd zijn met de doelstellingen en ambities van het Marokkaanse volk dat alle historische en spirituele banden met de zionistische entiteit heeft verbroken", vertelt jurist Abderrahman Benameur tegen nieuwsdienst Yabiladi.

Benameur hoopt dat het Hof van Cassatie haar verantwoordelijkheden neemt en de kersverse overeenkomsten tussen Marokko en Israël nietig verklaart. De jurist beweert dat het verzoek is ingediend namens de meerderheid van de Marokkaanse bevolking die hun standpunt over het onderwerp nagenoeg niet heeft kunnen uiten.



Oorlogsmisdaden

Het is niet de eerste keer dat Marokkaanse juristen een beroep doen op justitie om enige vorm van normalisatie met Israël te veroordelen. In april 2015 riep een groep advocaten op tot de arrestatie van Shimon Pères wegens "oorlogsmisdaden".

De voormalige Israëlische president bereidde zich toen voor op een bezoek aan Marokko, als onderdeel van de internationale conferentie die de Clinton Foundation in mei 2015 in Marrakech organiseerde. De reis werd op het laatste moment geannuleerd.



Dezelfde groep advocaten had soortgelijke claims ingediend tegen de voormalig Israëlische minister van Defensie (2006) Amir Peretz en Samy Tordjman, voormalig hoofd van het leger tijdens de aanvallen in Gaza in 2014.

Beiden zijn Israëliërs van Marokkaanse komaf. De rechtbank in Marokko heeft tot dusverre niet op de verzoeken gereageerd.

