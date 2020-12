Marokko: 'Staat misbruikt coronamaatregelen om anti-Israël protesten te verbieden'

In Marokko wordt op meerdere plekken en op verschillende manieren geprotesteerd tegen de recente normalisatieovereenkomst met Israël.

De protesten lopen uiteen van verklaringen tot oproepen tot protest, het gebruik van satirische spotprenten, graffiti en kleinschalige demonstraties verspreid over heel Marokko. Ook op sociale netwerken verzet men zich hevig tegen de recent ondertekende overeenkomsten.

Moskeegangers in heel Marokko laten kritische geluiden horen en protesteren, veelal na het verrichten van het avondgebed, tegen de recente verzoening met de Joodse staat.

Vrijdag werd een vreedzaam protest van moskeegangers in de Sidi Othman-wijk in Casablanca in de kiem gesmoord nadat de activisten na het verrichten van het vrijdaggebed met spandoeken protesteerden tegen het normalisatiebesluit van Rabat. In Mohammedia werd een soortgelijke protestactie uiteengedreven door ordediensten.



In meerdere steden in Marokko wordt sinds de aankondiging van het normalisatiebesluit vrijwel dagelijks geprotesteerd door moskeegangers. De afgelopen twee weken zijn in Tanger, Tetouan, Meknes, Kursif, Taza, Awlad Taima, Casablanca, Mohammadia en Larache protesten gehouden. Een grote pro-Palestina demonstratie in Rabat kreeg geen toestemming van lokale autoriteiten.

De moskeegangers hekelen het besluit van Rabat om de Palestijnse zaak te verruilen voor de Sahara. Actievoerders gingen 'gewapend' met spandoeken en Palestijnse vlaggen de straat op en reciteerden surat Al-Fatiha. De protesten werden ingedamd nadat vorige week de landelijke lockdown en avondklok werd ingevoerd.



"Het zijn spontane protesten", zegt Hassan Banajeh van mensenrechtenorganisatie Groupe de Justice et de Charité tegen nieuwsdienst Akhbar Alyaoum. "Het Marokkaanse volk is altijd begaan geweest met het lot van de Palestijnen en de liefde voor Palestina heeft in Marokko altijd gezorgd voor miljoenenmarsen", vervolgt hij.

Het omstreden normalisatiebesluit zou in 'normale omstandigheden' hebben geleid tot massale protesten in Marokko "ware het niet dat het regime de uitbraak van het coronavirus uitbuit om actievoerders te intimideren", zet Banajeh.

© MAROKKO.NL 2020