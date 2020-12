Premier Marokko: 'Grote landen openen binnenkort consulaten in Marokkaanse Sahara'

Volgens premier Saad Eddine El Othmani zullen meerder "grote landen" zich binnenkort aansluiten bij de 19 landen die consulaten hebben geopend in de Zuid-Marokkaanse steden Dakhla en Laayoune

Dat zei El Othmani maandag tijdens zijn presentatie over de ontwikkelingen en vooruitzichten van de Marokkaanse Sahara.

Volgens de premier zullen Dakhla en Laayoune veranderen in "diplomatieke polen" en het centrum worden van internationale en regionale diplomatieke conferenties.

El Othmani verwees naar het vierde Morocco-Pacific Island States Forum dat in februari 2021 plaatsvindt in Laayoune. Zo'n 12 Aziatische landen doen mee aan de bijeenkomst die bedoeld is om de betrekkingen tussen Marokko en Oost-Aziatische landen te bevorderen.



De premier onthulde ook dat een aanzienlijke hoeveelheid overeenkomsten op economisch en commercieel zijn gesloten en dat een groot aantal momenteel in het verschiet ligt.

De premier verwees onder meer naar de partnerschapsovereenkomst tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk en de overeenkomst met Rusland op het gebied van zeevisserij. In beide overeenkomsten wordt de Marokkaanse Sahara expliciet benoemd.



Kritiek

De regeringsleider ondertekende dinsdag 22 december de verklaring samen met de Amerikaanse senior adviseur Jared Kushner en de Israëlische veiligheidsadviseur Meir Ben Shabbat. De overeenkomst maakte het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Tel Aviv officieel. In ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening heeft de VS de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara erkent middels de opening van een consulaat in Dakhla.

Na de ondertekening kreeg El Othmani het echter zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met de Joodse staat.



Abdelilah Benkirane, de voormalige premier van Marokko heeft het moeten opnemen voor premier El Othmani en zei dat de regeringsleider geen keus had. Volgens Benkirane kan geen enkele hoge Marokkaanse ambtenaar weigeren een dergelijk document te ondertekenen zonder toestemming van de koning.

"Was het mogelijk dat El Othmani weigerde te tekenen? Het is mogelijk, maar informeel zou de weigering niet worden goedgekeurd", benadrukte Benkirane. Het ondersteunen van de Marokkaanse soevereiniteit is volgens hem een "absolute noodzaak".

