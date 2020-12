El Othmani: 'Moeilijk' voor Biden om Sahara-deal van Trump ongedaan te maken

Het wordt "moeilijk" voor de Amerikaanse president-elect Joe Biden om de Sahara-overeenkomst van de vertrekkende president Donald Trump ongedaan te maken

Dat zei El Othmani maandag tijdens zijn presentatie over de ontwikkelingen en vooruitzichten van de Marokkaanse Sahara.

"Het zal voor het Amerikaanse Congres erg moeilijk zijn om een ​​wet in deze richting aan te nemen", zei de premier. "Dit is een ongekende diplomatieke prestatie die door ons land is bereikt en die de sporen van de vijanden van onze territoriale integriteit heeft doen vervagen", zei El Othmani die daarna lovend sprak over de lange lijdensweg van de Marokkaanse diplomatie onder leiding van koning Mohammed VI.

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkent daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisering met veel kritiek onthaald. Zowel Algerije als Spanje hebben na de aankondiging contact gezocht met team van president-elect Joe Biden. De twee proberen de aanstaande president er van te overtuigen het besluit van Trump terug te draaien.

De Amerikanen hebben echter vrijwel direct na de aankondiging de nieuwe landkaart gepresenteerd en goedgekeurd. Ook werd ruim een week later het Amerikaanse standpunt geformaliseerd bij de VN en is inmiddels een virtueel consulaat geopend.



El Othmani herinnerde er aan dat het presidentiële besluit van Trump inmiddels ook al is opgenomen in het Federal Register, dat in de Verenigde Staten dient als het officiële bulletin.

Voor El Othmani zullen de "parasitaire en desinformatiecampagnes, die uitgebroed worden door de vijanden van Marokko" niets veranderen aan de nieuwe realiteit. Hij concludeerde dat de erkenning van de VS ertoe zal leiden dat andere landen dezelfde houding zullen aannemen en het voorbeeld van de VS zullen volgen.

© MAROKKO.NL 2020