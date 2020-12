Marokko: Code Oranje door voorspelde sneeuw en vorst (-6)

Donderdag en vrijdag wordt in meerdere provincies in Marokko sneeuwval en vorst verwacht

Dat meldt het meteorologisch directoraat (DMN) dinsdag. In Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, Guercif, Ifrane en Jerada kan het kwik dalen naar -2° C en zelfs -6° C.

Temperaturen van -3° C worden verwacht in de provincies Ifrane, Boulemane, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz en Chichaoua.

