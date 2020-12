Regeringsleiders EU-landen formeel akkoord met brexitdeal

De Brits-Europese handelsovereenkomst voor na de brexit kan wat de lidstaten van de Europese Unie betreft op 1 januari in werking treden.

De regeringsleiders van de 27 EU-landen hebben hiervoor dinsdag allemaal groen licht gegeven. Daardoor kunnen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel woensdag samen met de Britse premier Boris Johnson hun handtekening zetten onder het vlak voor de kerst overeengekomen afsprakenpakket.

EU-ambassadeurs kwamen maandag al in Brussel bij elkaar om het akkoord te bespreken. Zij waren het er toen al over eens dat de afspraken vanaf 1 januari op voorlopige basis van kracht mogen worden. Maar de regeringsleiders van de lidstaten hadden toen nog niet officieel ingestemd met het akkoord. Dat laatste is nu via een schriftelijke procedure geregeld.

Het Europees Parlement (EP) moet het akkoord nog wel goedkeuren. Omdat dat pas volgend jaar gebeurt, was er een voorlopige regeling nodig om te verzekeren dat er geen handelstarieven zouden gaan gelden.



De Europese Commissie heeft een voorlopige regeling tot 28 februari voorgesteld om het EP de tijd te geven om het handelsakkoord goed door te nemen.

Ook de Britten moeten het akkoord nog ratificeren. Het Britse parlement komt daarvoor op woensdag weer bijeen. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis is voor een speciale zitting teruggeroepen van de kerstvakantie.

Er wordt alom verwacht dat het Britse parlement in meerderheid zal instemmen met de deal.

© ANP 2020