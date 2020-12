Zorgminister: Britse coronamutatie nog niet aangetroffen in Marokko

In Marokko is nog geen enkel geval van de nieuwe variant van het coronavirus geregistreerd

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb dinsdag. "Er is in Marokko geen enkel geval van de nieuwe variant van Covid-19 geïdentificeerd volgens een reeks tests uitgevoerd door het Pasteur Instituut", aldus de zorgminister.

De nieuwe variant van het coronavirus werd voor het eerst waargenomen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens virologen verspreidt deze nieuwe variant zich sneller. Het is niet duidelijk of de variant ook gevaarlijker is dan andere versies.

Marokko besloot op 20 december al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk op te schorten. Marokko was na Koeweit en Saoedi-Arabië het derde Arabische land dat vluchten met het VK opschortte uit angst voor de nieuwe virusstam. De afgelopen dagen zijn de coronamaatregelen op Marokkaanse vliegvelden aangescherpt.



Het gemuteerde virus is in verschillende landen al aangetroffen. Ook in Nederland is het gemuteerde virus al waargenomen.

Vaccinatiecampagne

De minister van Volksgezondheid zei dat autoriteiten "al het mogelijke doen" om de vaccinatiecampagne zo snel mogelijk op gang te brengen. "De autoriteiten, met name de gezondheidssector, doet veel inspanningen om spoedig de vaccins van Sinopharm (China) en AstraZeneca (Zweden-Verenigd Koninkrijk) te importeren", aldus de minister.



Volgens Ait Taleb zouden de eerste doses van het vaccin "over een paar dagen" in Marokko aankomen. De nationale vaccinatiecampagne zou aanvankelijk in de derde week van december van start gaan maar werd uitgesteld door vertragingen in de levering van de vaccins.

In veel landen is al gestart met vaccineren. Met uitzondering van Nederland is de gehele Europese Unie begonnen met het inenten van vaccins van Pfizer/BioNTech tegen het coronavirus.



De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn vorige week maandag wel al gestart met het vaccineren tegen het coronavirus in Hoofdstad Abu Dhabi. Ook in de Golfstaat wordt gewerkt met het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm.

Het Chinese staatsfarmaceut testte het vaccin onder meer in Marokko, Egypte, Jordanië en Bahrein.

