Kamer verontwaardigd dat vrouw 7000 euro bijstand moet inleveren

De Tweede Kamer is verontwaardigd dat een vrouw met een bijstandsuitkering ruim 7000 euro moet terugbetalen.

De vrouw kreeg boodschappen van haar moeder en had dat volgens de inlichtingenplicht moeten doorgeven. Omdat ze dat niet had gedaan, moet ze nu alle ontvangen bijstand terugbetalen. Zowel de oppositie als de coalitie heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

"In plaats van een misplaatste fraudejacht (déja vu) moeten we naar een humane uitvoering", schrijft SP-Kamerlid Jasper van Dijk op Twitter, waarmee hij refereert aan de affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Hij wil van het ministerie van Sociale Zaken weten wanneer er een onderzoek komt naar de definitie van fraude.

Dat onderzoek kondigde staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) eerder vorige maand aan. Ook zei hij toen dat er een Aanjaagteam Preventie komt, zodat dergelijke gevallen minder vaak voorkomen.



Verder zegt hij in een reactie dat "een fout maken je nog geen fraudeur maakt". Binnenkort gaat hij met gemeenten in gesprek hoe zij "beter en meer maatwerk kunnen bieden".

Bedoelde en onbedoelde fraude

Van Dijk wil dat er een verschil komt tussen bedoelde en onbedoelde fraude, zegt hij desgevraagd tegen ANP. "Dit zou niet langer als fraude moeten worden behandeld. Gemeenten hebben de ruimte om hier soepeler mee om te gaan en zouden dat ook moeten doen."



Als voorbeeld noemt Van Dijk de gemeente Amsterdam, waar uitkeringsgerechtigden tot 1200 euro mogen ontvangen als gift, zonder dat te hoeven melden.

Kamerleden van coalitiepartij CDA Pieter Omtzigt, René Peters en Evert-Jan Slootweg willen weten of de regering naar aanleiding van de affaire met de kinderopvangtoeslag wil kijken "of er andere regelingen zijn (bv. bij bijstand, UWV, CJIB) die veel te hard uitpakken en slechts mensen in wanhoop en schulden drijven."



Verontwaardiging

Ook Gijs van Dijk (PvdA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) uitten hun verontwaardiging op Twitter. "Barmhartigheid en menselijke maat moeten terug in onze wetgeving," schrijft Bruins.

De gemeente Wijdemeren, waar de vrouw woont, gaat nog eens kijken naar de zaak.



