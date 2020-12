Coronavirus in Nederland: Hoogste oversterfte sinds Tweede Wereldoorlog

Dit coronajaar zijn er 162.000 Nederlanders overleden, 9,5% meer dan vorig jaar en 13.000 meer sterfgevallen dan verwacht.

Niet eerder sinds de Tweede Wereldoorlog is een zo grote oversterfte waargenomen, schrijft het Centraal Bureau voor Statistiek in het jaaroverzicht.

Tijdens de eerste coronagolf (van 9 maart tot 9 mei) bedroeg de oversterfte naar schatting bijna 9000. De oversterfte tijdens de eerste dertien weken van de tweede golf (van 21 september tot kerst) bedroeg 6100.

Ook de hittegolf van augustus zorgde voor de nodige oversterfte. Ondanks corona telde dit jaar echter ook periodes met minder sterfgevallen dan het CBS vooraf projecteerde. Vandaar dat de totale oversterfte niet de som is van beide coronagolven en de hitte.



Onder de overledenen waren liefst 59.000 WLZ-gebruikers (Wet Langdurige Zorg) mensen die al een kwetsbare gezondheid hadden. Vanwege de oversterfte door corona én omdat er in 2019 sprake was van ondersterfte, stierven er dit jaar 9,4% meer mensen dan in 2019.

De sterfte steeg procentueel gezien het sterkst bij mannen van 80 jaar of ouder (13,4%) en mannen van 65 tot 80 jaar (11,7%). Bij vrouwen in deze leeftijdscategorieën nam de sterfte beduidend minder toe (respectievelijk 8,6 en 7,6%).

Tussen begin maart en eind juni overleden 10.100 Nederlanders bij wie Covid-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was.

