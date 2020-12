Marokko: Ministerie schorst imam na kritische preek over normalisatie met Israël

marokko 28 dec 19:32

Een imam in Tanger is geschorst nadat hij een week eerder tijdens de vrijdagpreek het normalisatiebesluit van Rabat had afgekeurd.

Imam El Alami Chettat is door het Ministerie van Islamitische Zaken op non-actief gezet, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. De man is naast imam ook professor en heeft meer dan 10 jaar gewerkt bij drie onderwijsinstellingen. Op 18 december sprak de prediker tijdens de vrijdagpreek over de gevolgen voor de moslimgemeenschap door de hervattingen van de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Israël. De imam ontving aanvankelijk veel sympathie van studenten en collega's. Het ministerie was echter minder enthousiast. In Marokko worden preken die in staatsmoskeeën worden gehouden gecontroleerd door het Ministerie van Islamitische Zaken. Afwijken van de vooraf goedgekeurde preek kan resulteren in ontslag. © MAROKKO.NL 2020