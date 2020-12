Tanger: Pedofiel en kindermoordenaar in hongerstaking, proces uitgesteld

De man die verdacht wordt van het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van de 11-jarige Adnane Bouchouf is in hongerstaking

De rechtbank in Tanger heeft zojuist besloten om het proces van de verkrachting en moord op Adnan uit te stellen tot 12 januari. De advocaat van de verdachte had daar om gevraagd.

De man staat terecht voor onder meer vrijheidsberoving, moord met voorbedachte rade, verkrachting, eisen van losgeld en verminking van een lijk.

Agenten vonden half september het levenloze lichaam van Adnane nabij zijn ouderlijk huis. Het jongetje was ontvoerd, verkracht en vermoord.



Een 24-jarige rechtenstudent werd geïdentificeerd aan de hand van bewakingsbeelden van een nabijgelegen winkel. De verdachte bekende zijn misdaden en leidde de politieagenten naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven.

In Marokko werd destijds geschokt gereageerd op de zaak. In het hele land werd opgeroepen de doodstraf weer in te voeren. De laatste keer dat iemand daadwerkelijk de doodstraf kreeg opgelegd in Marokko was in 1993.



Door alle media-aandacht en publieke verontwaardiging beloofde Mustapha Ramid (Minister van Mensenrechten) eind september harder op te zullen treden tegen kindermisbruik. Een nieuw wetsvoorstel is in de maak.

Het Marokkaanse Ministerie van Sociale Zaken begon in oktober met een landelijke voorlichtingscampagne met als doel kinderen te beschermen tegen geweld.

