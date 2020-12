Weer recordaantal coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk

Het aantal nieuwe infecties met het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk blijft sterk toenemen.

Dinsdag registreerden de autoriteiten een dagrecord van 53. 135 nieuwe gevallen. Daarmee sneuvelde het oude record van maandag, toen 41.385 nieuwe gevallen waren gemeld.

Het aantal nieuwe sterfgevallen dat binnen 28 dagen na een positieve coronatest werd geregistreerd, nam ook toe van maandag 357 tot 414 op dinsdag.

Groot-Brittannië is een van de zwaarst getroffen landen in Europa. Tot nu toe hebben bijna 2,4 miljoen mensen het coronavirus opgelopen. In het land zijn 71.567 mensen bezweken aan de longziekte Covid-19.



Ierland

Ook Ierland meldde een recordaantal coronabesmettingen op een dag. Het land registreerde 1546 infecties. De Ierse regering komt woensdag bijeen om aanvullende coronamaatregelen te overwegen om te proberen een nieuwe besmettingsgolf te beheersen. Begin december had Ierland het laagste besmettingspercentage in de Europese Unie en versoepelde het land de coronamaatregelen.

Ierland is dinsdag in ziekenhuizen begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Ierland is het 26e land in de EU dat met vaccinaties begint, Nederland sluit 8 januari de rij als 27e.

