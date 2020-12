Britse toezichthouder keurt coronavaccin van Oxford/AstraZeneca goed

De Britse autoriteiten hebben groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca.

Het gaat om het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door toezichthouder MHRA. In het Verenigd Koninkrijk zijn al honderdduizenden mensen ingeënt met een middel van Pfizer en BioNTech.

Het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca hoeft, in tegenstelling tot het Pfizer-vaccin, niet op extreem lage temperaturen te worden opgeslagen. Dat maakt grootschalige distributie van het middel een stuk eenvoudiger. Zo kan het middel laagdrempeliger worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of huisartsenposten.

Een ander logistiek voordeel voor de Britten is volgens Sky News dat het middel ook wordt geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zou het coronavaccin goedkoper zijn dan vergelijkbare middelen. Een dosis kost volgens de nieuwszender ongeveer evenveel als "een kop koffie".



Ook in Marokko zal het Oxford-vaccin worden toegediend tijdens de landelijke vaccinatiecampagne die binnenkort van start gaat. De Marokkaanse zorgminister meldde vorige week dat zijn land 65 miljoen doses heeft besteld van het Oxford/AstraZeneca vaccin en van het vaccin van de Chinese farmaceut Sinopharm. Het is niet duidelijk in welke verhouding de bestelling heeft plaatsgevonden.

Het coronavaccin van Sinopharm is voor 79,34 procent effectief gebleken, meldde het staatsbedrijf woensdag in een verklaring. Het resultaat is gebaseerd op de zogeheten klinische fase-3-proeven die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd.



Een effectiviteit van ruim 79 procent is lager dan de 95 procent van het vaccin van Pfizer en BioNTech dat sinds kort door de Europese Unie is goedgekeurd.

Goed nieuws

De Britste Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat vanaf 4 januari mensen worden ingeënt met het nieuwe middel. Mensen worden volgens de bewindsman twee keer ingeënt met het vaccin. Daar zit een periode van twaalf weken tussen.

Hancock noemt de goedkeuring van het vaccin goed nieuws. "Dit brengt de dag dichterbij waarop we kunnen terugkeren naar onze normale levens."

© ANP 2020