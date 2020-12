Britse variant coronavirus nu ook in VS

De meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus is nu ook in de Amerikaanse staat Colorado bij iemand aangetroffen.

Dat zegt gouverneur Jared Polis dinsdag. Het gaat om de eerste bekende detectie van het gemuteerde virustype in de Verenigde Staten.

"Vandaag ontdekten we Colorado's eerste geval van de Covid-19-variant B.1.1.7, dezelfde variant die ontdekt was in het Verenigd Koninkrijk," schreef Polis op Twitter.

De coronavirusvariant werd gevonden bij een jongeman die op dat moment in isolatie zat en niet recentelijk had gereisd.



De nieuwe coronavariant kan aanzienlijk besmettelijker zijn. Nadat de mutatie bekend werd, hadden de meeste EU-landen besloten om het reizen van en naar Groot-Brittannië grotendeels te beperken om de verspreiding ervan te voorkomen.

Het gemuteerde virustype is ook in andere landen, waaronder Nederland, ontdekt.

