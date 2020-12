Safi: Man (70) steekt stalker dochter doodt

Een zeventigjarige man heeft een man doodgestoken nadat hij geruime tijd zijn dochter stalkte

Dat meldt dagblad Al Massae. Het incident gebeurde zaterdag in de wijk Sania in Safi. Naar verluidt had de vader het 37-jarige slachtoffer meermaals gewaarschuwd en de man verzocht zijn dochter met rust te laten.

Het slachtoffer werd met meerdere steekwonden opgenomen in het ziekenhuis nadat een handgemeen tussen de twee escaleerde. Het slachtoffer overleed na aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De vader is gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak.

© MAROKKO.NL 2020