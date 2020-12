CBS: Fors meer jongeren veroordeeld voor (poging) doodslag of moord

algemeen 30 dec 15:49

Het aantal minderjarigen dat is veroordeeld voor moord, doodslag of een poging daartoe is de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld.

Dat heeft RTL Nieuws becijferd op basis van data van Nederlandse rechtbanken, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad voor de Kinderbescherming. Het aantal jongeren dat voor de rechter moest verschijnen voor zware misdrijven nam jarenlang af, maar nu is voor het eerst weer een stijging te zien. In 2016 werden 26 personen tussen de 12 en 17 jaar veroordeeld voor moord, doodslag, of een poging daartoe. Vorig jaar ging het om 49 jongeren en dit jaar staat de teller op 46, nog zonder de cijfers van december.

Overigens is er als er naar de cijfers van 2010 en 2011 wordt gekeken een flinke afname te zien. Toen werden respectievelijk 98 en 95 jongeren veroordeeld voor een (poging tot) moord of doodslag. Als naar het totaal aantal strafzaken met jongeren wordt gekeken, daalt het aantal. Vorig jaar behandelde de rechter bijna 5800 zaken met een minderjarige verdachte, vijf jaar geleden waren dat er ruim duizend meer. © ANP 2020